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Закон, порядок, государство

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В Ростове-на-Дону сотрудники ППС задержали столичного наркокурьера с почти 4,7 кг «синтетики»

В ходе патрулирования одного из районов города Ростова-на-Дону сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на Mercedes Е200, припаркованный рядом с лесополосой.

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