Трампу советуют поторопиться, если он хочет завершить конфликт на Украине Дональд Трамп может выполнить данное им обещание завершить конфликт на .
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Трампу советуют поторопиться, если он хочет завершить конфликт на Украине Дональд Трамп может выполнить данное им обещание завершить конфликт на .
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