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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карандин о тренере «Сибири» Люзенкове: «Отдал ему 2 кассеты с тренировками Кинга, многое взявшего у Тихонова и Юрзинова. Ярослав согласился, что какие-то моменты будут полезны»

Бывший арбитр Юрий Карандин рассказал о подарке, который сделал главному тренеру «Сибири» Ярославу Люзенкову.

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