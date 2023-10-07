В МИД РФ призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне конфликта

Для России обострение ситуации в Израиле стало неожиданностью, сейчас Москва поддерживает контакты «с израильтянами, палестинцами и арабами», заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии