В МИД РФ призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне конфликта

Для России обострение ситуации в Израиле стало неожиданностью, сейчас Москва поддерживает контакты «с израильтянами, палестинцами и арабами», заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.