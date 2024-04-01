NYT: СМИ раскрыли новые подробности о гибели перебежчика Кузьминова в Испании

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Перебежчика Кузьминова сначала изрешетили пулями, а потом переехали на автомобиле, пишет NYT.