NYT: СМИ раскрыли новые подробности о гибели перебежчика Кузьминова в Испании

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Перебежчика Кузьминова сначала изрешетили пулями, а потом переехали на автомобиле, пишет NYT.
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