Рене Зеллвегер: любовные похождения актрисы в поисках единственного

Исполнительница легендарной роли очаровательной неудачницы Бриджит Джонс, 54-летняя голливудская актриса Рене Зеллвегер (Renee Zellweger), похоже, наконец, нашла своего Мистера Дарси и готовится к свадьбе.
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