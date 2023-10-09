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Рене Зеллвегер: любовные похождения актрисы в поисках единственного

Рене Зеллвегер: любовные похождения актрисы в поисках единственного

Исполнительница легендарной роли очаровательной неудачницы Бриджит Джонс, 54-летняя голливудская актриса Рене Зеллвегер (Renee Zellweger), похоже, наконец, нашла своего Мистера Дарси и готовится к свадьбе.

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