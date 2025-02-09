Американская торговая война: Трамп вновь рискует попасть под пулю снайпера

У США могут появиться два смертельных врага — Канада и Мексика Евгений Берсенев На фото: грузовые краны с компьютерным управлением поднимают контейнеры с судов на автоматизированные направляющие транспортные средства на контейнерном терминале Лонг-Бич (LBCT) в порту Лонг-Бич, США.