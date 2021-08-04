Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На территории Украины на выборах в Госдуму откроют избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР их не будет, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.
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