Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На территории Украины на выборах в Госдуму откроют избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР их не будет, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.