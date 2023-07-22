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Посла России вызвали в МИД Польши

Посла России вызвали в МИД Польши

Заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский заявил Польскому агентству печати, что посла России в республике Сергея Андреева вызвали в польский МИД из-за слов президента России Владимира Путина о Польше.

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Комментарии
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Николай Герасименко
У меня всего два вопроса: первый - что в сказанном нашим президентом не соответствует действительности? Второе - что до сих пор вообще делают в откровенно вражеской стране наши дипломаты?
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