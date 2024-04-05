РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

В районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино построят три детских сада — на 175, 300 и 225 мест В рамках программы по обновлению Юго-Восточного административного округа Москвы уже начались строительные и проектные работы по возведению 72 новых зданий.

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