ВСУ использовали беспилотники для минирования тыловых регионов России

ВСУ стали активнее минировать тыловые районы России с помощью беспилотников, сбрасывая самодельные взрывные устройства на социальные и транспортные объекты, что приводит к трагедиям, как в Белгородской области, где погиб десятилетний мальчик.
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