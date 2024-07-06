В Ростовской области ввели график временных отключений электроэнергии

Оборудование не справляется с аномальной жарой, которая пришла в донской регион.Компания "Россети Юг" предупредила жителей Ростовской области о том, что в регионе вводится график временных отключений бытовых потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии