Власти Белоруссии дали понять, что подписчики Telegram-каналов, признанных экстремистскими, могут попасть под уголовную ответственность

В ближайшие дни некоторые Telegram-каналы в Белоруссии могут быть признаны экстремистскими формированиями, за что уголовную ответственность понесут не только их создатели и администраторы, но и подписчики.
Популярные статьи
- Собчак не будет вести конкурс красоты в США, ее кандидатуру сняли, отдав контракт другой звезде
- Новый премьер-министр Японии Кисида заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами
- Палеонтологический музей Москвы, одно из интереснейших мест культурного отдыха и духовного развития москвичей и гостей столицы
Свежие комментарии