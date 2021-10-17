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Власти Белоруссии дали понять, что подписчики Telegram-каналов, признанных экстремистскими, могут попасть под уголовную ответственность

Власти Белоруссии дали понять, что подписчики Telegram-каналов, признанных экстремистскими, могут попасть под уголовную ответственность

В ближайшие дни некоторые Telegram-каналы в Белоруссии могут быть признаны экстремистскими формированиями, за что уголовную ответственность понесут не только их создатели и администраторы, но и подписчики.

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