Медиаскандал в Украине: причастен ли Офис президента Зеленского к давлению на СМИ?

Автор фото, Yuri Nikolov's Facebook О статье Автор, Святослав Хоменко Должность, Би-би-си За последние несколько дней журналисты сразу двух украинских расследовательских проектов столкнулись с инцидентами, которые они расценили как давление на свою работу.
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