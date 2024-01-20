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Медиаскандал в Украине: причастен ли Офис президента Зеленского к давлению на СМИ?

Автор фото, Yuri Nikolov's Facebook О статье Автор, Святослав Хоменко Должность, Би-би-си За последние несколько дней журналисты сразу двух украинских расследовательских проектов столкнулись с инцидентами, которые они расценили как давление на свою работу.

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