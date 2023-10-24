Будущее автомобилей: как студент из Австралии создал устройство, которое превращает авто в гибриды всего за 3200 долларов

Студент из Австралии недавно получил важное признание за разработку своего набора модернизации, способного превратить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в гибридные за 1 день всего за 3200 долларов.
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