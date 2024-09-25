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Премьер Дании призвала отказаться от «мирного мышления» в конфликте на Украине

Премьер Дании призвала отказаться от «мирного мышления» в конфликте на Украине

Европе следует отказаться от «мирного мышления», когда речь заходит об украинском конфликте. С соответствующим призывом во время беседы с изданием The New York Times выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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