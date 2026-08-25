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Гасилин о посте «Спартака» про Соболева и маску для снорклинга: «Офигенно! Критика входит в работу футболиста. Обижаться нет смысла. В следующий раз «Зенит» может подколоть»

Бывший нападающий « Зенита » Алексей Гасилин отреагировал на троллинг в адрес нападающего сине-бело-голубых  Александра Соболева со стороны «Спартака».

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