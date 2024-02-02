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Закон, порядок, государство

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В Мордовии осужден студент из Санкт-Петербурга, задержанный ранее сотрудниками уголовного розыска за хищение 200 тысяч рублей у пенсионерок

Собранные следствием ММО МВД России «Чамзинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 19-летнего жителя города Санкт-Петербурга, признанного виновным в совершении двух мошенничеств и покушения на мошенничество на территории Мордовии.

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