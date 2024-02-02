В Мордовии осужден студент из Санкт-Петербурга, задержанный ранее сотрудниками уголовного розыска за хищение 200 тысяч рублей у пенсионерок

Собранные следствием ММО МВД России «Чамзинский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 19-летнего жителя города Санкт-Петербурга, признанного виновным в совершении двух мошенничеств и покушения на мошенничество на территории Мордовии.