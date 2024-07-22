Экс-игрок "Спартака" Деменко: мы видим, что у команды есть проблемы

Бывший футболист московского "Спартака" Максим Деменко после поражения красно-белых от "Оренбурга" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что у команды есть проблемы, передает Vprognoze.
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