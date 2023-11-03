BANKNIFTY 03-11-2023 KURUSHETRA BANKNIFTY INDEX FUTURES NSE:BANKNIFTY1! abhinavasawa Banknifty 03-11-2023 Monthly Weekly and Daily CPRs are all above Yearly CPR Monthly CPR is above Weekly and Daily CPRs Weekly CPR is below Daily CPR Daily CPR is above Weekly and In between Monthly CPR.
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