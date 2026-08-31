В Северном районе прошёл совместный рейд по профилактике правонарушений и работе с несовершеннолетними

В районе Северный состоялся очередной совместный обход территории с участием сотрудников ОМВД по району Северный, представителей ГКУ «Московская безопасность», управы района Северный и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Северный.
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