Почему я буду голосовать за Единую Россию и остальных призываю поступать так же

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПочему я буду голосовать за Единую Россию и остальных призываю поступать так же Объясняю на пальцах . С 1991 года , до 2002 в России законодательных органов не было . От слова .Вернуться к статье13533НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЩеголеватыхПотому, что безбедная жизнь без жульничества и подлога не возможна...АКалександр красановза ЕДРО,да ни за что!!Думайте за кого голосовать...а с едро так и будем жить в говне!!!!Евгений Кислинскийесли при едро Вы живёте в говне, тогда о чём в обще речьАКалександр красанови много вы наворовали при едре...раз зад им целуете....Владимир EвтушенкоВидать немало, раз в очко ЕР целуют. Неужто я, работающий пенсионер, буду за ЕР голосовать, если мне пенсию добавили аж на 133 рубля?Евгений Кислинскийа почему наворовали, а не заработали, а если при едре Вы не смогли заработать, навряд ли когда заработаете. а на счёт воровства, а когда на руси не воровали.Игорь БарановТолько голосовать нужно 19.9 после обеда. И только очно, на участке - меньше возможностей у едрисни для манипуляций.АКалександр красановя то заработал,но честно,работал на севере..но воров и проходимцев как ты терпеть не могу!!!Евгений Кислинскийдебил, ненавистный ко всем и ко всему, кстати я Колымский старатель с 90-97 г. заработал начальный капитал, а потом ИП. так что Вы обыкновенный губошлеп неудачник.Олег СамойловЖеня! Вся мразь в сисисилизимь хочет! Там все будет бесплатным, даже работа!Олег СамойловТак ты, как я понЕмаю, при совке крал и еще хочешь?Александр Григороввсе правильно ...с автором согласен...Голосуем за Единую Россия все кто хочет для своих детей будущееВладимир EвтушенкоЗА ЕР голосуют шавки буржуев. А кто думает о будущем своих детей, те никогда за шайку рвачей и богачей не отдаст голос.Александр Григоровда вы первый пойдете за ЕР голосовать ..ведь человек вы не глупый я думаюВладимир EвтушенкоЯ за лжецов и лицемеров из ЕР никогда не голосовал. И не будуАлександр Григорова за лгунов и мошенников голосуете?Владимир EвтушенкоНе стройте из себя дурака - лгуны и мошенники как раз в ЕР, причём, в подавляющем большинстве. И лучше за КПРФ, но не за ЕР, СР, ПДПР, потому что СР и ЛДПР лишь шавки ЕР, голосовать.Владимир Eвтушенкоа за лгунов и мошенников из ЕР, грабящих страну, вывозящих миллиарды за рубеж голосуете вы.Александр Григоровну раз за кпрф значит будете ...и где же ваша принципиальность...ладно я не агитатор ...голосуйте за тех кто ради собственных амбиций разрушит страну ( кпрф) зюганову терять нечего....на этом прощайте мне с вами не по путиВладимир EвтушенкоМне тоже не по пути с шавками Запада,Владимир EвтушенкоДля ваших детей. Видать, хапнули в 90-е вы крупно. А вот нашим детям не досталось.Александр Григороввы тоже получается разочаровались в кпрф....и правильно делаетеАлександр Григоровчто ж вы так плохо то у меня дети сами достигли всего без моей помощи ...даже наоборот мне техникой помогаютВладимир EвтушенкоА это уже моё дело, в ком и в чём я разочаровался. Но ЕР презираю за воровствор, кумовство и тупость депутатов.Владимир EвтушенкоНе лгите. Нет начального капитала, ничего не добьёшься. Ещё ляпните, что самым честным путём стали миллионерами. Примерно, как сын Матвиенко, или выродок Кобзона с 8-м классами школы.Александр Григоровсмешноpaul aleksandrЗакрой хлебало лузер !,. Такие как ты при любой власти будете нищими !,.. у вас не головы не рук !!!☝️😅😆😃Олег СамойловСаша! какмудизды типа ивдушенги-ивтеива, видят свое будущее в очереди за дефицитом! И в бесплатной квартире после тридцати лет ожидания в очереди!Олег СамойловСаша! Ты ивдушенгу за человека принимаешь? вовачьга ивдушенга - камуняга! Он к человеку отношения НЕ имеет!Владимир EвтушенкоЗакрой хлебало лакей !,. Такие как ты при любой власти будетелизать ей очко. !,.. у вас не головы не рук !!!️Алла Щенева (Белоусова)Если что-то хорошее и делала ЕР, то только для себя и олигархов. А для нас, простого люда, только налоги, повышение цен на всё и вся и самое мерзкое - это повышение пенсионного возраста!ВГВильгельм ГегельЗа народ страдает!Марина Трянинаво-первых, законы принимались и без ЕР, и на много содержательнее и полезнее для страны и народа, а законы, принятые ЕР никакие, бесполезные, а порой и вредные для страны и народаОлег Самойловмашка! Приведи примеры антинародных законов, падаль!Марина Трянинаво вторых, бюджет принимался долго тк планирование было никакое, а сейчас..."научились, планировать так, что бюджет принимается быстро, только до населения от бюджета доходят крохи, а с населения по прежнему, дерут три шкурыВВЛАДИСЛАВБесполезная для обычного гражданина партия "Единая Россия". Они даже на обращения граждан не соизволят отвечать. Зажрались в партии "Единая Россия".АКандрей карпушовну да за Едим Россию будут голосовать только те, кто ненавидит Россию! Да, реально НАЧНИТЕ УЖЕ ДУМАТЬ! Сколько можно уже терпеть этот дурдом! Автор ты конченный дебил, не считай дэбилами и всех остальных. Пакет яровой это круто? если ты так считаешь, то ты просто тупой клоун который вообще ни хера не знает!, закон о неуважении власти это тоже хорошо?? за что уважать то?? какие рабочии места эти законы создали имбицил?? Да...автор столько перлов в своем опусе написал, что аж смешно...сколько денег едрисня тебе кинула? шкура продажная....Евгений МоцарьСамый классный ииправильный коммент!!+1000!!!Николай ЗайчиковОн не дебил , он негодяй и судя по всему сам из этих жуликов раз призывает за них голосоватьПетр ШипиловЭто проклятая народом партия, поэтому её место на свалке истории. Как в своё время партия Черномырдина "Наш дом Россия", ушедшая в небытиеОлег Самойловпитрухуй! За капеесес голосуй! И будет тебе щьщясьтьтя!Владимир EвтушенкоЛюди начали думать, потому сейчас презрение к ЕР в разы больше, чем 5 лет назад. И голосовать за неё призывают только прикормленные анонимные шавки буржуев.Владимир EвтушенкоЛюди начали думать, потому сейчас презрение к ЕР в разы больше, чем 5 лет назад. И голосовать за неё призывают только прикормленные анонимные шавки буржуев.Марина Трянинав третьих, вопросы привлечения к нефтедобыче иностранных компаний ельцин решал лично!, так же, как и в передаче, крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в частные руки, и КПРФ тут ни причем. Зато сейчас с попустительства ЕР мы пляшем под дудку Китая: строим для них нефтеперабатывающие предприятия, гоним туда ресурсы, чтобы у них было развитие и рабочие места!!!Леонид КовтунНи одного закона направленного на улучшение жизни человека труда Едром не принято за все годы. Живут и жируют заплывшие физиономии лгунов Едра вешающих лапшу на уши народу. Зрячий да увидит это. Автор статьи ясен. Подкормлен. Мы жили , мы помним, мы знаем, как страна вставала на ноги после Великой Отечественной. Народ СССР грудью встал на защиту Родины. Кого защищать будут наши сыны сегодня, благосостояние Абрамовичей, Дерипаска, Потаниных или иных Олигархов. Господа, денежные мешки, мы сыты Вами по горло. Думай Страна. Думай рабочий люд. Мы не хуже Собчачек и прочих болтунов. Мы люди труда создающие блага и должны жить достойно и в почёте.Марина Трянинав четвертых, все существующие в настоящее время партии, абсолютно, бесполезны тк они переполнены людьми, кот-е купили там себе членство, которые не являются специалистами в экономике, промышленности, юриспруденции, медицине, образовании, в социологии...Отраслевое управление отсутсвует или носит протекционный характер... Развитие экономики и страны, в целом, зависит от наличия и качества подготовки кадров, способных генерировать идеи и воплощать их.. Ни одна из партий не обладает такими кадрами тк партийный планктон душит думающих людей... А в ЕР столько тины и планктона собралось, что за нее голосовать не хочетсяbianka БелаяУж лучше ЕР, чем эти многочисленные декоративные " партии", единственно, чего умеющие, это сыпать лозунгами и " критиковать", давя жирными задницами мягкие кресла. Больше всего я желаю реформы Думы. Потому что в любой фракции немало паразитов- депутатов, проникших в Думу , как место, где можно ничего не делать, ни за что не отвечать и получать хорошие деньги, за которые " в миру" надо было бы пахать и пахать. Пока не будет введен порядок о персональном отчете каждого депутата о проделанной работе, с обнародованием, и реально учитываться мнение народа о деятельности каждого депутата, Дума будет громоздким, неповоротливым органом, не столько выполняющим свои функции законодательного органа, сколько места для мышиной возни " партий" и депутатов.Владимир EвтушенкоУж лучше эти многочисленные декоративные " партии", чем поганая ЕР, единственно, чего умеющая, это сыпать лозунгами и " давя жирными задницами мягкие кресла. Больше всего я желаю реформы Думы. Потому что в любой фракции немало паразитов- депутатов, проникших в Думу , как место, где можно ничего.. Ни одного голоса ЕР!АВАндрей ВолодичевАвтор, ты меня извини, ничего личного, но тупее я ничего не читал! Можешь голосовать хоть за гитлера, но народ агитировать за этих у-бков не нужно.Владимир EвтушенкоКислота лакейская, ЕР платит только лакеям, типа тебя и григорова.АВАндрей ВолодичевВы что вообще ум потеряли??? Нравится когда о вас ноги вытирают, врут и смеются в лицо???Евгений МоцарьОн не ум!Он совесть и порядочность потерел!Хотя наверное с роду их не имел.Андрей!АВАндрей ВолодичевК сожалению совесть сейчас потеряли многие - результат правления жуликов и воров.Samarium" ПРОСТО НАЧНИТЕ ДУМАТЬ !!!" Посмотрите на те законы, которые приняты только за последние два года... Вот поэтому я НЕ буду голосовать за ЕР....ни за что и никогда.Ivan ShanderЭто ж надо быть таким нечстным человеком, чтобы пропагандировать е.р.Ирина52Принятые законы ЕР - завоз мигрантов, оптимизация здравоохранения и образования - дело правящей партии ЕР, и они НИЧЕГО хорошего народу не дали, только отняли.Валерий АлексеевВ СССР мигранты назывались лимитчиками. Ничего нового не произошло. Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это. Здравоохранение в Союзе измерялось количеством койко-мест. В образовании дураков стали, наконец, платно учить.Ирина52Не надо рассказывать сказки.Я сама была лимитчицей в Москве,когда училась там на вечернем в МГУ. Лимитчики - граждане СССР, с таким же воспитанием и таким же родным русским языком, а не фанаты шариата и спустившиеся с гор "сыны Кавказа", которые русских не держат за людей. Единственное, чем лимитчики отличались от тех, у кого постоянная прописка, это то, что при увольнении по собственному желанию они покидали Москву или Питер (а в других городах лимитчиков не было). Мы,лимитчики, жильцы общежития, даже Брежнева в Баумановском р-не выбирали. И была перспектива: через 10 (а то и меньше)лет -ведомственное жилье, и очередь на государственное жилье,потом,еще через максимум 10 лет: госквартира.И лимитчики не лишали никого работы. Лимит на прописку давали туда,куда москвичи и питерцы не шли.Ирина52В образовании УЧИЛИ в СССР. Сейчас и умных дураками делают. При таких учебных планах и программах, особенно при дистанте, из жертв ЕГЭ образованных людей сделать НЕВОЗМОЖНО.Ночной кошмарДумать, конечно, надо. Вот и подумайте, почему у ЕР абсолютное большинство в Думе (из 450 депутатов Думы 341 депутаты от ЕР) . Я вот подумал, и пришёл к выводу, что это потому что большинство народа голосовало за ЕР. А значит, это большинство устраивает политика ЕР и большинство принимаемых Думой законов.Виктор ГоршковНаписал может быть и правильно,но в оскорбительном тоне против тех ,кто не согласен с вами. Поэтому ваша статья становиться не приемлема и отторгается и вызывает тошнотворный осадок. Оппонентов,даже если они вам противны, необходимо уважатьНочной кошмарПравда не может быть оскорбительной. А если кого-то она оскорбляет, то это их проблемы.Виктор ГоршковЭто же глупо. Кто сказал,что правда на вашей стороне. ВЫ что ИИсус Христос. Этой статьей возможно только отталкиваете от ЕР.АКандрей карпушовправда - да, а ложь? тут сплошная ложь в статье, потому и оскорбительно....если у вас другая правда, то это как раз ВАШИ проблемы! А по поводу конституционого большинства у ер - все прекрасно знают как они его получили- на прошлых выборах камеры еще работали, вбросы видели и как памфилова считала тоже понимаем...Валерий АлексеевА где Вы нашли оппонентов? Там одна нанятая политическая шпана, которая нм за что не отвечает.Владимир EвтушенкоВы призываете уважать отребье, типа самойловой машки ночного подонка? А за что?Борис ПронинПод угрозой расстрела не буду голосовать за ЕДРисню и вся моя семья со мной полностью согласна!Валерий АлексеевКаков поп, таков и приход.Tim RICHОбъясняю говорит на пальцах. Лучше бы ты ими в носу ковырялCергей ШапоревА, может быть, сначала Якутию потушим…?ДарьяА зачем, ведь горевшая древесина налогом не облагается. А то, что люди гибнут и деревни горят так когда это едресню волновало. Выделят деньги на восстановление, А сколько дойдет???Валерий АлексеевВ советское время даже Подмосковье горело почище, чем сейчас Сибирь. Что-то против КПСС никто не выступал.ДарьяЗато у нас на Дальнем Востоке случались пожары, но их быстро тушили.Валерий АлексеевЗато теперь в Европейской части быстро тушат.Ирина52В советское время и при жаре за 40 градусов цельсия, когда в Москве асфальт на улице Горького плавился, смога не было и торфяники НЕ ГОРЕЛИ. Сама свидетель: в 1971 и 1972 годах сдавала экзамены в МГУ.Валерий АлексеевВ 1972 году торфяники под Москвой горели так, что до обеда даже солнце было не видно. После середины лета смог дошёл до Москвы, вызвав грандиозную панику. Многие кинулись уезжать. Асфальт не плавился, а как резина, прогибался под каблуками. Я - москвич, и хотя МГУ закончил аж в 1969 году, склерозом не страдаю. В Москве, естественно, торфа нет, да и ветер долго благоприятствовал. Экзамены в МГУ июле, поэтому смог не застали. Я всё лето провёл в командировке в Ногинском районе, одном из очагов пожара. Это по прямой 60-70 км от Москвы. Там смог стоял круглые сутки, под утро превращаясь в плотный туман. По воздуху почти сплошняком летали тлеющие мелкие головешки размером 2-4 см. На болотах буквально рядом торф выгорал в глубину до 10м. В эти ямы несколько раз бульдозеры проваливались. Пожары прекратились только зимой, когда в январе, наконец, подморозило. Но на следующий год, когда оттаяла земля, пожары местами возобновились. Торф - коварная штука, в Москве видел тлеюще-горящие газоны, которые идиоты торфом удобряли. Окрестности всех ж/дорог выгорели до основания. Едешь в электричке, а за окнами сплошная чернота как фильме ужасов. В МГУ поступили или мимо? Не будьте так категоричны.Ирина52Я тоже склерозом не страдаю. Жила у родни на улице Горького 6,рядом с ГЛАВТЕЛЕГРАФОМ. Жара была. Надо было БЕЖАТЬ, чтобы не приклеиваться. НО СМОГА НЕ БЫЛО, Вот в 2010 ,когда приехала на ИПК в ту же Москву, узнала на собственной шкуре, что такое смог,когда автобус вместо 15 минут едет 2,5 часа, потому что в дыму улицы не видно. И когда в метро не прохлада, как в 71-72,а дым столбом и еле видны поезда. Так что не надо ля-ля. А в 70-е в метро было легко дышать,туда спускались ради спасения от жары. В 2010 это была душегубка. В 71 не поступила, не хватило баллов. Потом приехала в 72. Опять не хватило полбалла для дневного, но был дополнительный набор на вечернее.Пришлось параллельно работать по лимиту три года, пока не перевелась на дневное. Насчет Ногинского района ничего не скажу. Но в 70-е из Москвы не бежали, как в 2010, когда старики и дети буквально задыхались от смога, умирая пачками. И все,кто мог, увозили детей.У них поднималась температура до 40 градусов и не падала. А у стариков отказывало сердце или резко падало давление. СССР и РФ - это небо и земля.Ирина52Кстати, экзамены в МГУ в августе. По крайней мере были тогда. В июле они были только в одном или двух институтах, для особо одаренных,типа МИФИ. В июле же были курсы для иногородних(в 1972), так что в июле я тоже там была. Смог - не просто черная трава по сторонам электрички. Это нечто,несовместимое с жизнью, когда вместо воздуха дым. И, кстати,единственное ,что хоть как то помогает, это зеленый чай, кофе и кока-кола. НЕ ШУЧУ!. Вдруг пригодится...Валерий АлексеевМГУ - это как бы 2 ВУЗа, естественные факультеты и гуманитарные. Я окончил мехмат. МИФИ после него дальше 5-го места. Приёмные в июле, чтобы одаренные дети, потерпевшие неудачу, могли поступить в другой ВУЗ, в некоторые даже без экзаменов.Валерий АлексеевИзвините, случайно прервался. Не рассказывайте мне про смог, я его пережил в 72-м году. Утром из окна гостиницы соседний дом не виден. Торфяник горит в 3 км от городка. Местные жители детей вывозят к родне. То, что показывают в Инете и по телеку из Сибири в сравнении просто ерунда. Какой там чай, кофе, кола в 72-м году. У нас двух здоровых мужиков госпитализировали под кислород.Олег СамойловВот и займись на досуге! Очень хочу посмотреть на твои потуги!Олег СамойловИ это ты верно балаболишь, ирка! Тебе про 1973 год напоминать надо иь сама своими заплывшими мозгишками попытаешься вспомнить?Олег СамойловХватит врать, ирка!Ирина52После университета,сдав экзамены в августе, тоже было можно.Давали справку о сданных экзаменах и там, где проходной балл был ниже (например в педвузе по сравнению с университетом) брали без экзаменов по этому документу. У меня была такая возможность уже в 1969,когда я сдавала экзамены на философский в ЛГУ.И тоже не добрала баллов. Но я твердо решила,что в пед не пойду, буду поступать до победного конца. И назло всем "добры советчикам" после двух неудач в ЛГУ поехала в Москву, в МГУ, тоже на философский. Кстати,уже позже, в аспирантуре, узнала,что большинство аспирантов тоже в свое время в МГУ поступали от 3 до 5 раз и тоже шли через лимит...Ирина52В Москве в 2010 НЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ. Люди умирали прямо в скорой. Не успевали довести. Насчет Сибири согласна: это не смог, а его отголосок. Но после 2010 даже такой процент в виде легкого тумана я уже ощущаю. А насчет зданий: в 2010 стоя у ОДНОГО корпуса Ленинки трудно было разглядеть ДРУГОЙ. Но в 2010 смог накрыл не отдельные районы, а ВСЮ МОСКВУ. И центр, и окраины. Более того, не только Подмосковье,но и другие области. Моя родня увезла малыша за 300 или больше километров, но и там их догнал смог, хотя и более разреженный. Ну а кофе и кока-кола -это для тех,у кого сильный организм. Но и они двух шагов не могли сделать без глотка тонизатора.У меня,к примеру,давление упало с 160 на 90 (моя норма) до 90 на 60. То еще удовольствие...Александр ГлебовБред безмозглого...Алексей СазановСамая ублюлюдская партия!!!Все против народа!! А автор провокатор!!! У людей глаза давно раскрылись!!!! Что ни жулик то Едрос!!!! Вон из России!!!!Александр ТурчинАффторишка проплаченная тварь!!!Или сам из этой когорты унижающих и обирающих свой народ!Едро в помойное ведро!Уж лучше КПРФ чем этих мироедов!Алексей СмирновКакая удивительно лживая реклама.ТТатьянаНе буду голосовать за ЕР и буду всех призывать отправить в урну эту партию!!!! Лгуны, хамы, карьеристы- это весь сброд , собранный в партию ЕР!!!!!!!Ни одного голоса этим единопроссам!!!!Евгений ЕвстифеевправыЕвгений ЕвстифеевТолько придурок ,алкаш ,богатенький ,депутат из партии едросцев ,чиновники будут голосовать за едросиюЮрий ГоленковЕР - не слуги народа, это обслуживающий персонал олигархов. С такими "законодателями" у страны нет будущего.Сергей ЧерниковТут смотрю многие забыли девяностые. Забыли о не выплатах пенсий, о задержках зарплат, плохих дорогах, разгуле преступности, о всяких крышах. Давно не ели ножек Буша и американской гуманитарки. Хотите повторения, тогда голосуйте за балаболов из КПРФ, ЛДПР, СР и прочих либералов. Обещать очень просто, а вот сделать не каждому под силу. Путин и ЕР это делают. Я лично голосую за Единую Россию.АКалександр красановзабыли 90-е..это вы забыли...все кто в 90-х разрушал СССР,сейчас в этом едре...с довольным рылом-устанавливают законы..и гнобят народ..АКандрей карпушовВау сколько пафоса!!! анука скажите ка нам, что сделало ер за 20 лет для НАРОДА??? хворост разрешили собирать? девиз едра и путина - Обещаю обещать... наобещали они столько, что все и не вспомниш, особенно учитывая, что ничего путного не сделали....Ирина52Мы не забыли, как при социализме за задержку зарплаты на 3 дня бухгалтера могли посадить. А сейчас у всех на глазах ковидные деньги не выплатили младшему персоналу, а чтобы скрыть концы, ликвидировали госпиталь. И судиться не с кем: юридическое лицо отсутствует. КРАСОТА!Румина Мавлеева (Саитова)Ведь те кто разрушил СССР и сидят в ЕР. И также продолжают грабить народ.. Только другим способом..ВГВильгельм ГегельРаботаем бессменно!Олег СамойловВот-вот! Именно и забыл ты про тех, кто страну разрушал! Напоминаю: камуняги!Комментировать
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