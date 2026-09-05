Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Щит России: секретный прорыв русских физиков, оставивший западные лаборатории позади — новейшие разработки РФ повергли Запад в шок.

Щит России: секретный прорыв русских физиков, оставивший западные лаборатории позади — новейшие разработки РФ повергли Запад в шок.

Фото: Министерство Обороны РФ Пока западные IT-гиганты сталкиваются с глобальными сбоями в облачных инфраструктурах, а заокеанские лаборатории годами гоняются за теоретическими фантомами, российская фундаментальная наука совершила прикладной технологический прорыв стратегического значения.

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Валерий Павлишин

Ответ на поставленный вопрос. Все направления фундаментальной науки, имеющие отношение к физическому явлению резонанса, могут выйти на уровень абсолютной независимости от зарубежных аналогов. Для этого надо использовать изобретение: Валерий Александрович Павлишин. Способ определения резонансного интервала колебаний... Формула изобретения приведена в журнале: Frei Patent. RU 2009139292.