Фото: Министерство Обороны РФ Пока западные IT-гиганты сталкиваются с глобальными сбоями в облачных инфраструктурах, а заокеанские лаборатории годами гоняются за теоретическими фантомами, российская фундаментальная наука совершила прикладной технологический прорыв стратегического значения.
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Не украли бы наши секреты, как враги, так и "друзья", как во времена Ельцина. Продавцы секретов есть везде, в России особенно!
Ответ на поставленный вопрос. Все направления фундаментальной науки, имеющие отношение к физическому явлению резонанса, могут выйти на уровень абсолютной независимости от зарубежных аналогов. Для этого надо использовать изобретение: Валерий Александрович Павлишин. Способ определения резонансного интервала колебаний... Формула изобретения приведена в журнале: Frei Patent. RU 2009139292.