Таунхаусы в Подмосковье за год подорожали в среднем на 6% — до $258,9 тыс

Средняя стоимость таунхаусов в Московской области за год выросла на 6% и достигла 18,99 млн руб. При этом наиболее существенно таунхаусы подорожали в Солнечногорске (+87,8%), Ступино (+65,8%), Воскресенске (+61,3%), Коломне (+54,7%) и Домодедово (+48,7%).