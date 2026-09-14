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ИА Регнум

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Только одни обещания: в ВСУ уже не верят обещаниям командиров о скорой ротации

Только одни обещания: в ВСУ уже не верят обещаниям командиров о скорой ротации

Военнослужащие ВСУ находятся на позициях по 70 дней и уже не верят обещаниям командиров о якобы скорой ротации.

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