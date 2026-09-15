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Царьград

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Игорь Акинфеев планирует вернуться на поле до конца года

Игорь Акинфеев планирует вернуться на поле до конца года

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев восстановляется после травмы, полученной 4 апреля в матче против «Акрона».

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