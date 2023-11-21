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В РФС сообщили, что песня «Валера» была посвящена не Карпину

В РФС сообщили, что песня «Валера» была посвящена не Карпину

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин рассказал, кому была посвящена песня «Валера» после победы национальной команды над Кубой.

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