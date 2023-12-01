Депутат Кнессета заявил, что в Израиле устанавливается «настоящая диктатура»

Депутат Кнессета (парламента) Израиля от партии «Хадаш» Офер Кассиф в пятницу, 1 декабря, заявил, что в стране преследуют инакомыслящих и идет процесс установления «настоящей диктатуры», – сообщает телеканал RT.
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