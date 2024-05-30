Минск, 29 мая /Синьхуа/ -- Беларусь и Венгрия обсудили сотрудничество в ядерной энергетике. Переговоры по данному вопросу прошли в среду в рамках встречи в Минске министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.