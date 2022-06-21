Военное обозрение

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Предметы на фото после удара по объекту в Одессе опровергают слова о том, что он был гражданским

Предметы на фото после удара по объекту в Одессе опровергают слова о том, что он был гражданским

Американские СМИ неожиданно для украинских партнёров выдали материал, разрушающий фейки о нанесении Вооружёнными силами России ударов по гражданским объектам.

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