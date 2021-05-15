Более 500 военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в тренировках по противопожарной защите

Более 500 военнослужащих ВВО в Забайкалье приняли участие в тренировках по противопожарной защите

В тренировках приняли участие около 30 пожарных команд, было задействовано более 50 единиц специализированной техники и агрегатов пожаротушения.

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