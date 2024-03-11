Мы стреляли в лошадь, сказал Дмитрий Полянский. "Ибо НАТО, ибо НАТО, ибо НАТОвцы они!"

ЛК

Любовь Кузьмина

Все верно сказал Дмитрий Полянский! Смысла никакого убивать его и даже наоборот, он полезен нам в том, что всех укрофашистов железной метлой метет в окопы на утилизацию.Если кто-то говорит, что он якобы уничтожает народ, ну и правильно делает, так как это не его народ.Как в фильме:"Джентельмены удачи", "Чем больше сдадим, тем лучше". Я бы пожелала ему удачи в перевоспитании этих укрофашистов. "Не мытьем, так катаньем"!