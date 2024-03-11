Медвежий угол
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Медвежий угол

38 297 подписчиков

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Свежие комментарии

  • svet alex
    Доску фашисту Маннергейму в Питере устанавливали высокие чины из правительства России. Может они и сейчас постарались?Этот раунд осталс...
  • Михалыч
    У нас нет российского Министерства культуры!Этот раунд осталс...
  • Ингерман Ланская
    нашли с чем воевать.. вот если б устроили протесты и призывы по сносу ёбн-центра в ё-бурге и сарая на красной площади...Этот раунд осталс...

Мы стреляли в лошадь, сказал Дмитрий Полянский. "Ибо НАТО, ибо НАТО, ибо НАТОвцы они!"

Вот наш Полянский - молодец. Молодец! Быстренько он закатал губу нашим западным партнерам, которые надеялись, что на нас можно будет свалить переход в иное качество Владимира Александровича! Не-не-не, сказал Полянский! Сами ему тромбы отрывайте.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все верно сказал Дмитрий Полянский! Смысла никакого убивать его и даже наоборот, он полезен нам в том, что всех укрофашистов железной метлой метет в окопы на утилизацию.Если кто-то говорит, что он якобы уничтожает народ, ну и правильно делает, так как это не его народ.Как в фильме:&quot;Джентельмены удачи&quot;, &quot;Чем больше сдадим, тем лучше&quot;. Я бы пожелала ему удачи в перевоспитании этих укрофашистов. &quot;Не мытьем, так катаньем&quot;!
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10 час.
Людмила Лиханова
Зе нам нужен Живой. Тогда если сможет улизнуть от конвоиров-охранников и попадет к нам то без кокса сдаст все явки и пароли на ВСЕХ своих хозяев и где деньги лежат. 🤣
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6 час.
Лидия Александрова
Да, Чуркин был стальной человек.
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2 час.

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