Вот наш Полянский - молодец. Молодец! Быстренько он закатал губу нашим западным партнерам, которые надеялись, что на нас можно будет свалить переход в иное качество Владимира Александровича! Не-не-не, сказал Полянский! Сами ему тромбы отрывайте.
Мы стреляли в лошадь, сказал Дмитрий Полянский. "Ибо НАТО, ибо НАТО, ибо НАТОвцы они!"
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все верно сказал Дмитрий Полянский! Смысла никакого убивать его и даже наоборот, он полезен нам в том, что всех укрофашистов железной метлой метет в окопы на утилизацию.Если кто-то говорит, что он якобы уничтожает народ, ну и правильно делает, так как это не его народ.Как в фильме:"Джентельмены удачи", "Чем больше сдадим, тем лучше". Я бы пожелала ему удачи в перевоспитании этих укрофашистов. "Не мытьем, так катаньем"!
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10 час.
Людмила Лиханова
Зе нам нужен Живой. Тогда если сможет улизнуть от конвоиров-охранников и попадет к нам то без кокса сдаст все явки и пароли на ВСЕХ своих хозяев и где деньги лежат. 🤣
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6 час.
Лидия Александрова
Да, Чуркин был стальной человек.
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2 час.
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