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Царьград

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"Никакого страха": Дмитриев прокомментировал конфликт Маска и Трампа

"Никакого страха": Дмитриев прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Руководитель РФПИ заявил, что миллиардер, несмотря на многомиллиардные потери из-за падения акций Tesla, остаётся верен своим политическим взглядам и продолжает поддерживать президента США.

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