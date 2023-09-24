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DM: Пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью

DM: Пресс-секретарь Белого дома объяснила оговорку Байдена эмоциональностью

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, объяснила оговорку президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, который почти дословно повторил одну и ту же историю о причинах, почему он решил пойти в президенты, с перерывом в несколько минут.

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