Пакистан: По меньшей мере один человек был убит и четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты возле больницы Ясин на Патель-роуд в Кветте, провинция Белуджистан, поздно вечером по местному времени 26 июля.
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