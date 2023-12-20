Миру предрекли торговый коллапс из-за обстрелов в Красном море

Грузоотправители по всему миру перенаправили партии товаров на общую сумму около 65 миллиардов долларов из-за угрозы ракетных атак в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла».
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