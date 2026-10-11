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Полицейские задержали мужчину, угрожавшего покушением на Туска

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего покушением на Туска

ALBERT ZAWADA/EPA/TASS Польские правоохранительные органы задержали мужчину, который собирался совершить покушение на премьер-министра страны Дональда Туска.

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