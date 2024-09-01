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После действий Запада Россия изменит ядерную доктрину - Рябков

После действий Запада Россия изменит ядерную доктрину - Рябков

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со СВО Россия изменит свою ядерную доктрину.

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