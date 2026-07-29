В Минздраве высказались об идее лишать безработных россиян медпомощи по ОМС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг слухи о возможной отмене доступа к системе обязательного медицинского страхования для неработающих граждан, заявив, что в ведомстве никогда не рассматривался подобный сценарий .
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