Диана Панченко: Не могут платить взятки и просят о помощи: новый закон превращает близких инвалидов в фронтовиков

Не могла проигнорировать письмо, в котором люди с инвалидностью просят о помощи. Новый закон и постановление кабмина, регулирующие мобилизацию людей, которые ухаживают за инвалидами, противоречат друг другу.
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