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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федоров о 9:1 с «Витязем»: «ЦСКА рановато радоваться, все понимают наше положение в таблице»

«Сегодня многое получалось. Думаю, ребята получили удовольствие от игры. Нам радоваться рановато, все прекрасно видели и понимают наше турнирное положение в таблице (армейцы идут 6-ми на Западе после 13 матчей – прим.

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