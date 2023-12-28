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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мост, парки и сюрпризы природы. Чем запомнился 2023 год для Барнаула – в фотографиях

Мост, парки и сюрпризы природы. Чем запомнился 2023 год для Барнаула – в фотографиях

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