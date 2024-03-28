Пресса США: спикер Палаты представителей Конгресса пообещал не медлить с выделением помощи Киеву

Представитель Республиканской партии США и спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон пообещал не медлить с одобрением выделения Киеву военной помощи в размере нескольких десятков миллиардов долларов.
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