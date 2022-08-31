Миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗаЭС — Reuters

Прибывшая для обследования ситуации на Запорожской атомной электростанции делегация международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС, заявило 31 августа Reuters со ссылкой на свидетельство очевидца.
Прибывшая для обследования ситуации на Запорожской атомной электростанции делегация международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС, заявило 31 августа Reuters со ссылкой на свидетельство очевидца.
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