Ответственность за сегодняшний удар по жителям города Севастополя несут прежде Соединенные Штаты и киевская сторона.
МО РФ: ответственность за удар по жителям Севастополя несут США и Киев
Комментарии
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алекс кузь
Нато ракетным ударом по севастополю вступило в войну в день праздн святой троицы. Время политеса закончилось. Нужен крутой министр обороны, военный социалим, кредитн амнистия, министерство гражл обороны. Нужна победа.
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15 час.
Л
Людмила
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ нужно ЗАПРЕТИТЬ - двойное гражданство, сбережения, бизнес, дети жёны,дома,виллы пароходы и т.д. за границей! СЛУЖИ ДО КОНЦА РОССИИ, как сказал наш новый Министр Обороны! Не нравится, так пусть катятся НА ВСЕ 4-е СТОРОНЫ! В России найдутся патриоты, которые будут служить на благо России и Российского народа!
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15 час.
Eduard
И Европа якобы "культурная"
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15 час.
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