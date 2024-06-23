МО РФ: ответственность за удар по жителям Севастополя несут США и Киев

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Людмила

В ОРГАНАХ ВЛАСТИ нужно ЗАПРЕТИТЬ - двойное гражданство, сбережения, бизнес, дети жёны,дома,виллы пароходы и т.д. за границей! СЛУЖИ ДО КОНЦА РОССИИ, как сказал наш новый Министр Обороны! Не нравится, так пусть катятся НА ВСЕ 4-е СТОРОНЫ! В России найдутся патриоты, которые будут служить на благо России и Российского народа!