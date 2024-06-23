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МО РФ: ответственность за удар по жителям Севастополя несут США и Киев

МО РФ: ответственность за удар по жителям Севастополя несут США и Киев

Ответственность за сегодняшний удар по жителям города Севастополя несут прежде Соединенные Штаты и киевская сторона.

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Комментарии
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алекс кузь
Нато ракетным ударом по севастополю вступило в войну в день праздн святой троицы. Время политеса закончилось. Нужен крутой министр обороны, военный социалим, кредитн амнистия, министерство гражл обороны. Нужна победа.
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Л
Людмила
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ  нужно ЗАПРЕТИТЬ -  двойное  гражданство, сбережения, бизнес, дети жёны,дома,виллы пароходы и т.д. за границей! СЛУЖИ ДО КОНЦА РОССИИ, как сказал наш новый Министр Обороны! Не нравится, так пусть катятся НА ВСЕ 4-е СТОРОНЫ!  В России найдутся патриоты, которые будут служить на благо России и Российского народа!
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15 час.
Eduard
И Европа якобы &quot;культурная&quot;
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15 час.

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