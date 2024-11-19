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Сделать самбо обязательным уроком физкультуры предложила «Единая Россия»

Сделать самбо обязательным уроком физкультуры предложила «Единая Россия»

В ходе панельных дискуссий, посвящённых роли этого вида единоборств и его продвижению в школах и вузах, поступило предложение провести к 80-летию Великой Победы в каждом регионе страны турниры по этому виду спорта.

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