Тренд такой: американцы хотят прикрутить танкам «Абрамс» барражирующие боеприпасы Switchblade Дроны сегодня — новый тренд в военкеДумается, многим знакома такая ситуация, когда какой-нибудь именитый дизайнер выпускает очередную модную вещь, которая становится трендом сезона — без разницы, сумочка это, какие-нибудь штаны или кроссовки.