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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Слишком быстр для биатлона. Иди отсюда!» Фийон-Майе выложил мем о словах шведского лыжника Поромаа

«Слишком быстр для биатлона. Иди отсюда!» Фийон-Майе выложил мем о словах шведского лыжника Поромаа

Ранее швед Вильям Поромаа назвал биатлонистов «неудавшимися лыжниками», а сам вид спорта – излишне популярным.

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