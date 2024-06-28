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Царьград

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Минсельхоз заявил о корректировке цен на зерно в стране из-за засухи в Ростовской области

Минсельхоз заявил о корректировке цен на зерно в стране из-за засухи в Ростовской области

Ранее губернатор региона оценивал потери урожая на уровне 30%.В нынешнем сезоне цены на зерно могут стать выше, так как на юге страны фиксировалась засуха, из-за которой количество урожая снижается.

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