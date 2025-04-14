30 невероятно удачных покупок в комиссионном магазине

Шоппинг бывает двух видов — в обычных магазинах и в секонд-хендах и на барахолках. Второй — это страшно увлекательное занятие! Что-то вроде охоты на самые странные и удивительные вещи, какие только можно найти в продаже.
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